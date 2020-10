Умер знаменитый британский музыкант Спенсер Дэвис

Музыканта не стало на 82-м году жизни

Спенсер Дэвис, один из ключевых бит-музыкантов 1960-х, умер в возрасте 81 года, сообщает BBC со ссылкой на агента артиста.

Дэвис скончался в госпитале, он был болен пневмонией.

"Он был очень хорошим другом. Очень этичным, талантливым, добросердечным, чрезвычайно умным, щедрым человеком. По нему будут скучать", – сказал Боб Бирк, проработавший с музыкантом более 30 лет.

Спенсер Дэвис Фото: instagram.com/superc1981

Валлийский гитарист был основателем британской группы The Spencer Davis Group, которая стала автором всемирно известных хитов Keep On Running и Somebody Help Me. Группа, которая образовалась в 1963 году в Бирмингеме, гастролировала с The Who и The Rolling Stones в 60-х годах. В течение нескольких лет солистом коллектива был известный рок-музыкант Стив Уинвуд.

Группа распалась в 1969 году, и лишь в 2006 году возобновила свою деятельность.

Напомним, на 63-м году жизни скончался вокалист и гитарист известной британской группы The Outfield Том Льюис. Ранее мы сообщали, что умер молодой украинский клипмейкер Дмитрий Манифест.

