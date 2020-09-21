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Умер знаменитый французский актер, сыгравший в фильме о Джеймсе Бонде

Сегодня, 19:35

Майклу Лондсдейлу было 89 лет

В Париже, на 90-м году жизни скончался знаменитый французский актер Майкл Лондсдейл (также известный как Мишель Лондсдаль). Об этом сообщает France 24.

О смерти изданию сообщил агент актера. Лондсдейл ушел из жизни в своем доме в Париже.

Актер наиболее известен широкой публике по роли злодея Хьюго Дракса, миллиардера-психопата, в фильме о Джеймсе Бонде "Лунный гонщик". Агента 007 в том фильме сыграл Роджер Мур.

Майкл Лондсдейл
Майкл Лондсдейл
Фото: Getty Images

Лонсдейл в совершенстве владел двумя языками: французским и английским. За свою шестидесятилетнюю карьеру сыграл более 200 ролей на обоих языках, включая многочисленные выступления на телевидении и радио. Лонсдейл часто играл запоминающихся персонажей, которые привлекали внимание зрителей, даже когда он исполнял лишь второстепенные роли.

Пиком его карьеры стала роль в фильме "Люди и боги" в 2010 году. Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает историю семи французских монахов, которые были убиты после похищения из своего монастыря в Алжире в 1996 году во время гражданской войны в стране.

За эту роль Лонсдейл получил свою первую и единственную премию "Сезар" – французскую версию "Оскара" – как лучший актер второго плана в 2011 году.

Ранее мы сообщали, что умер автор "Форреста Гампа" Уинстон Грум. Напомним, ушла из жизни звезда "Игры престолов" и девушка агента 007 Дайана Ригг.

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