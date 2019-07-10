Умер звезда фильма "Люди в черном"

Актер скончался в возрасте 88 лет

Умер Рип Торн Фото: Getty Images

В США скончался всемирно известный актер Рип Торн, известный по роли Шефа Зеда в фильме "Люди в черном" в 1997 и 2002 годах. Рип Торн умер в окружении семьи в своем доме в Лейквилле, штат Миннесота. Актеру было 88 лет. Об этом сообщает Deadline. Причина смерти Рипа Торна пока не уточняется.

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Отметим, Рип Торн дебютировал в кино в 1956 году и снялся более чем в 180 фильмах. Популярность и признание пришли к актеру не сразу. В юности Рип Торн настолько мечтал стать кинозвездой, дабы заработать много денег и купить ранчо, что добрался до Голливуда автостопом. Торн не стеснялся мелких ролей и даже снималя в массовке. В 1956 году Рип Торн получил первую роль в фильме Элиа Казана "Куколка".

В США скончался актер Рип Торн Фото: Getty Images

Спустя почти 30 лет, в 1983-м, Рип Торн был номинирован на премию "Оскар" как лучший актер второго плана за роль в фильме "Кросс-Крик".

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