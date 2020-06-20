Умер звезда "Властелина колец" Иэн Холм

Британскому актеру было 88 лет

В Лондоне умер известный британский актер Иэн Холм, который сыграл роль Бильбо Бэггинса в фильме "Властелин колец". Он ушел из жизни в возрасте 88 лет в окружении родных и близких. Известно, что в последние годы жизни Холм страдал от болезни Паркинсона.

"Холм тихо ушел из жизни, находясь в больнице со своей семьей и своим опекуном. Очаровательный, добрый и чрезвычайно талантливый. Мы будем бесконечно скучать по нему", – передает слова агента актера издание The Guardian.

Иэн Холм в фильме "Синий лед" Фото: Getty Images

Агент Холма отметил, что актер скончался из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона, которая в последнее время прогрессировала.

Иэн Холм родился в британском городе Гудмэйз 12 сентября 1931 года. В 1953 году окончил Королевскую академию драматических искусств. Долгие годы Иэн параллельно с игрой в театре снимался в телевизионных фильмах и сериалах.

В 1969 году он был удостоен Премии Британской академии BAFTA в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в картине "Пушка Бофора". В 1981 году за роль Муссабини в картине "Огненные колесницы" Холм получил вторую премию BAFTA, Приз Каннского кинофестиваля и был номинирован на премию "Оскар". В 1998 году Иэну Холму было жаловано королевой Елизаветой II дворянское звание с посвящением в рыцари.

Иэн Холм снялся более чем в 120 фильмах, телесериалах. Самые известные из них: "Властелин колец", "Чужой", "Пятый элемент", "Послезавтра". Он также озвучил несколько мультфильмов.

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