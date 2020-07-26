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Умерла 104-летняя звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвилленд

Сегодня, 22:48

Знаменитость ушла из жизни в своем доме в Париже

На 105-м году жизни умерла англо-американская актриса, одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис 1930-х и 1940-х годов, Оливия де Хэвилленд, сообщает СNN со ссылкой на Лизу Голдберг, официального представителя актрисы.

По словам Голдберг, актриса умерла 26 июля по естественным причинам в своем доме в Париже. Она жила в Париже более шестидесяти лет. Отметим, что недавно, 1 июля, актриса отпраздновала свое 104-летие.

Оливия Де Хэвилленд
Оливия Де Хэвилленд
Фото: Getty Images

Наиболее знаменитой ролью Хэвилленд стала Мелани Гамильтон-Уилкс в знаменитом фильме "Унесенные ветром" (1939), который считается самым прибыльным фильмом всех времен. Другие известные работы актрисы – в фильмах "Наследница", "Приключения Робин Гуда", "Тише, тише, милая Шарлотта" и "Моя кузина Рэйчел".

За свою карьеру Оливия получила две премии "Оскар": первую – за роль в кинокартине "Каждому свое" и вторую – за роль в фильме "Наследница".

Ранее мы сообщали, что звезда "Убойной силы" скончалась в возрасте 45 лет. Напомним, названа официальная причина смерти актрисы Наи Риверы.

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