Умерла 104-летняя звезда "Унесенных ветром" Оливия де Хэвилленд
Знаменитость ушла из жизни в своем доме в Париже
На 105-м году жизни умерла англо-американская актриса, одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис 1930-х и 1940-х годов, Оливия де Хэвилленд, сообщает СNN со ссылкой на Лизу Голдберг, официального представителя актрисы.
По словам Голдберг, актриса умерла 26 июля по естественным причинам в своем доме в Париже. Она жила в Париже более шестидесяти лет. Отметим, что недавно, 1 июля, актриса отпраздновала свое 104-летие.
Наиболее знаменитой ролью Хэвилленд стала Мелани Гамильтон-Уилкс в знаменитом фильме "Унесенные ветром" (1939), который считается самым прибыльным фильмом всех времен. Другие известные работы актрисы – в фильмах "Наследница", "Приключения Робин Гуда", "Тише, тише, милая Шарлотта" и "Моя кузина Рэйчел".
За свою карьеру Оливия получила две премии "Оскар": первую – за роль в кинокартине "Каждому свое" и вторую – за роль в фильме "Наследница".
Ранее мы сообщали, что звезда "Убойной силы" скончалась в возрасте 45 лет. Напомним, названа официальная причина смерти актрисы Наи Риверы.
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