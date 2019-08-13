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Умерла 29-летняя диджей в Москве: появились новые детали

За несколько часов до смерти Жанна вызывала врача-нарколога

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:12
Жанна Рассказова
Жанна Рассказова
Фото: Instagram.com

В Москве в возрасте 29 лет скоропостижно скончалась известная модель и диджей Жанна Рассказова. За несколько часов до смерти девушка вызывала врача-нарколога. 

В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:

Как сообщает РЕН-ТВ, по одной из версий, у Жанны было хроническое заболевание и она принимала лекарства. За несколько часов до смерти девушка позвонила своему приятелю по имени Александр. Именно этот мужчин и рассказал о последних часах жизни 29-летней модели.

INSTAGRAM (@fakemooddd)

Оказывается, что Рассказова перед смертью устроила у себя вечеринку, после которой ей стало плохо. Девушка вызвала врача-нарколога и тот ей поставил капельницу. Модель не предупредила, что принимает лекарства, назначенные в другой частной клинике. Врач попросил друзей не оставлять Жанну одну, но девушка уснула и проспала несколько часов, после чего Александр разбудил знакомую. 

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Известная российская диджей проснулась и даже сама смогла дойти до кухни, но ей стало резко плохо и врачи, которые приехали по вызову, не смогли спасти ей жизнь. По предварительным данным, Жанна могла скончаться от несовместимости препаратов. Также полиция рассматривает версию передозировки наркотиками. 

Напомним, ранее сообщалось, что бразильская модель Каролин Биттенкурт утонула, пытаясь спасти своих собак.

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