Умерла актриса Александра Назарова
О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно
Известная российская актриса Александра Назарова умерла на 80-м году жизни в Москве.
Об этом сообщил официальный сайт Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", – сказано в сообщении.
О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Назарова известна ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж". Также ее знают по сериалам "Бригада" и "Моя прекрасная няня".
На ее счету – более 80 ролей в фильмах и телесериалах. Также она снималась в таких картинах: "Ночной дозор", "А если это любовь", "Принцесса на бобах".
Смотрите видео о самых популярных сериалах в Украине:
Всего она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, а также озвучила сотни мультперсонажей и зарубежных киногероев.
Звание народной артистки ей было присвоено в 2001 году.
Напомним, 6 ноября от болезни скончался Арунас Сторпирштис – актер из "Мушкeтeрoв" и "Зимней вишни".
Напомним, год назад также скончалась британская актриса Молли Питерс, известная по фильму бондианы "Шаровая молния". Причина смерти артистки не раскрывается.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram