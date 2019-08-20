Умерла актриса Александра Назарова

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно

Фото: из открытых источников

Известная российская актриса Александра Назарова умерла на 80-м году жизни в Москве.

Об этом сообщил официальный сайт Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", – сказано в сообщении.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Назарова известна ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж". Также ее знают по сериалам "Бригада" и "Моя прекрасная няня".

На ее счету – более 80 ролей в фильмах и телесериалах. Также она снималась в таких картинах: "Ночной дозор", "А если это любовь", "Принцесса на бобах".

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Всего она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, а также озвучила сотни мультперсонажей и зарубежных киногероев.

Звание народной артистки ей было присвоено в 2001 году.

Напомним, 6 ноября от болезни скончался Арунас Сторпирштис – актер из "Мушкeтeрoв" и "Зимней вишни".

Напомним, год назад также скончалась британская актриса Молли Питерс, известная по фильму бондианы "Шаровая молния". Причина смерти артистки не раскрывается.

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