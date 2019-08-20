Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умерла актриса Александра Назарова

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:56
Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Известная российская актриса Александра Назарова умерла на 80-м году жизни в Москве.

Об этом сообщил официальный сайт Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства", – сказано в сообщении.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно. Назарова известна ролям в фильмах "А если это любовь?", "Экипаж". Также ее знают по сериалам "Бригада" и "Моя прекрасная няня".

На ее счету – более 80 ролей в фильмах и телесериалах. Также она снималась в таких картинах: "Ночной дозор", "А если это любовь", "Принцесса на бобах".

Смотрите видео о самых популярных сериалах в Украине:

Всего она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, а также озвучила сотни мультперсонажей и зарубежных киногероев.

Звание народной артистки ей было присвоено в 2001 году.

Напомним, 6 ноября от болезни скончался Арунас Сторпирштис – актер из "Мушкeтeрoв" и "Зимней вишни".

Напомним, год назад также скончалась британская актриса Молли Питерс, известная по фильму бондианы "Шаровая молния". Причина смерти артистки не раскрывается.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Бывшая невеста Владимира Кличко после избиения переезжает в другой город – СМИ Появился атмосферный трейлер фильма "Под водой" Известная украинская актриса откровенно рассказала о домашнем насилии Звезда сериала "Школа" рассказала о буллинге в старших классах "Мы прошли через огромную боль": Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семью "Ты мой мир": Софи Тернер сделала неожиданный сюрприз мужу
Москва смерть сериалы актриса бригада моя прекрасная няня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Еда для интеллекта: 7 самых полезных продуктов
Еда для интеллекта: 7 самых полезных продуктов
10 культовых фильмов, расширяющих сознание
10 культовых фильмов, расширяющих сознание
Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика
Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней

Популярные статьи

Сегодня, 10:28Fun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

Вчера, 18:18Events

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

Вчера, 16:17Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:59Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 13:05Fun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

Вчера, 11:42Шоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

Вчера, 11:26Fun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

Вчера, 10:11Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Вчера, 09:49Food

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 08:17Техно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

18 августаПсихология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

18 августаТехно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

18 августаFood

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

Новости партнеров

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Велосипедистка дня: фанатка шоссе с ником Purely Palmer
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Как есть жареную картошку и не толстеть
Как есть жареную картошку и не толстеть
Квашеная капуста – «санитар кишечника»
Квашеная капуста – «санитар кишечника»
Как воспитать ребенка лидером
Как воспитать ребенка лидером
Італійський шеф-кухар приготував «смажене повітря»
Італійський шеф-кухар приготував «смажене повітря»