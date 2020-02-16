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Умерла актриса из сериала "Секс в большом городе" Линн Коэн

Она скончалась 14 февраля в возрасте 86 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Линн Коэн
Линн Коэн
Фото: Getty Images

В США скончалась звезда сериала "Секс в большом городе" Линн Коэн. На момент смерти ей было 86 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на менеджера актрисы.

О трагедии в семье Селин Дион смотрите в сюжете:

Причина смерти актрисы Линн Коэн пока не называется. СМИ пишут, что, возможно, артистка умерла из-за проблем с сердцем. Официального подтверждения этой информации нет.

Линн Коэн родилась 10 августа 1033 года в Канзасе, штат Миссури. Она снялась в фильме Вуди Алена "Загадочное убийство в Манхэттене", в одной части франшизы "Голодные игры", в фильмах "Через Вселенную", "На крючке", сериалах "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка", "Мастер не на все руки" и "Удивительная миссис Мейзел".

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Украинскому зрителю Коэн знакома благодаря ее роли в сериале "Секс в большом городе". В знаменитом шоу Линн играла украинку Магду — домработницу Миранды Хоббс.

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