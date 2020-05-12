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Умерла американская соул-певица Бетти Райт

Звезда диско и фанка ушла из жизни в 66 лет

Инна Петрова
Сегодня, 12:13

На 67-м году жизни от рака скончалась американская певица, звезда соула, диско и фанка 80-х Бетти Райт. О кончине знаменитости сообщили ее близкие в воскресенье, 10 мая.

Ранее стало известно, что от коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза. На момент смерти ей было 86 лет.

Певица Бетти Райт
Певица Бетти Райт
Фото: Getty Images

Бетти Райт умерла в своем доме в Майами. Осенью прошлого года у нее диагностировали онкологическое заболевание, пишет CNN. Одной из первых о смерти исполнительницы написала ее племянница.

"Я только что потеряла свою тетю этим утром… и теперь мое настроение изменилось… покойся с миром тетя Бетти Райт", – сообщила она в Twitter.

Бетти Райт родилась 21 декабря 1953 года в Майами. Петь она начала в церковном хоре. В 1968 году артистка выпустила свой первый альбом. В 1985 году Райт основала свой собственный лейбл Ms. B Records. Через три года она вошла в историю как первая женщина, которая получила золотой диск на собственном лейбле.

Прославилась певица, в частности, благодаря своей песне Clean Up Woman. Она также получила "Грэмми" за песню Where Is The Love.

Обладательницу уникального голоса, который охватывал четыре октавы, часто называли звездой соула. Она пела дуэтом со многими суперзвездами, включая Элиса Купера и Боба Марли, Глорию Эстефан и Марвина Гэя.

Ранее мы писали, что в США умер известный певец, пианист и композитор Литтл Ричард.

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