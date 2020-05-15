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Умерла австрийская принцесса Мария Голицына

Правнучка императора Карла I скончалась за несколько дней до своего 32-летия

Инна Петрова
Сегодня, 14:17

Умерла австрийская принцесса, правнучка последнего императора Австрии Карла I Мария Сингх, урожденная Голицына. Она не дожила до своего 32-го дня рождения несколько дней. Причиной смерти стала аневризма сердца.

О смерти принцессы Марии Голицыной стало известно накануне, несмотря на то, что она умерла в начале мая и была похоронена в православном секторе одного из хьюстонских кладбищ.

Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывал, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл не получили титул принцесс.

Принцесса Мария Голицына c мужем
Принцесса Мария Голицына c мужем
Фото: facebook.com/maria.galitzine

"Наша Мария скончалась в понедельник, 4 мая 2020 года, в Хьюстоне, от внезапной аневризмы сердца", – говорится в некрологе, обнародованном в The Houston Chronicle в эту среду.

Мария Голицына родилась в 1988 году в городе Люксембург в семье князя Петра Голицына и эрцгерцогини Марии-Анны Австрийской. Ее прадедом по материнской линии был Карл I Габсбург – последний правитель Австро-Венгерской имперско-королевской семьи.

Она росла в России, где закончила школу, а после переехала с семьей в Бельгию. Там принцесса училась в колледже искусств и дизайна. После этого она жила и работала в Брюсселе, Чикаго и Хьюстоне, специализируясь на дизайне интерьера и мебели.

Мария Голицына с сыном | Фото: facebook.com/maria.galitzine

В 2017 году Мария вышла замуж за Риши Руп Сингха и отказалась от громкого имени своих предков-князей. Позже у пары родился сын, которого назвали Максим.

Смотрите в ролике, почему принцесса Диана 4 раза пыталась покончить жизнь самоубийством:

Ранее сообщалось, что от коронавируса умерла сестра короля Испании принцесса Мария Тереза.

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