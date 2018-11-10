Умерла известная актриса Юлия Волчкова

Звезда ушла из жизни в 44 года

Юлия Волчкова. Фото: facebook.com

Сегодня, 10 ноября, стало известно о смерти известной украинской актрисы Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлии Волчковой.

О кончине знаменитости на своей странице в Facebook сообщил официальный фотограф театра Евгений Чекалкин. Он выложил фото Юлии, перемотанное черной лентой, и подписал: "Вечная память".

Юлия Волчкова Фото: facebook.com

Волчкова ушла из жизни на 44 году. Друзья пишут, что Юлия болела и скончалась в больнице. Что именно стало причиной смерти молодой актрисы, на данный момент неизвестно.

Поклонники и коллеги актрисы оставляют под изображением Чекалкина слова соболезнования.

"Ужас", – написала экс-жена Остапа Ступки Ирина Батко-Ступка. "У нее была операция, потом стало лучше, играла спектакли, потом... Вот", – написала коллега Юлии по театру Наталия Дуброва.

Юлия Волчкова Фото: kino-teatr.ru

"Это неимоверно. Мы же планировали постановку на следующий год... Кошмар. Мы не верим", "У нее был совсем маленький ребенок", – пишут люди в комментариях.

Отметим, что помимо того, что Юлия Волчкова были актрисой театра драмы и комедии на левом берегу, она также играла во многих сериалах и фильмах. Самые известные из них – Нити судьбы" и "Кольцо с рубином".

Напомним, 6 ноября от болезни скончался Арунас Сторпирштис – актер из "Мушкeтeрoв" и "Зимней вишни".