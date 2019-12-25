Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умерла известная американская писательница Джоанна Линдсей

Работы писательницы переведены на 12 языков, а тираж произведений превысил 54 миллиона книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 02:12
Фото: elxisbooks
Фото: elxisbooks

Умерла известная американская писательница любовных романов Джоанна Линдсей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Линдсей умерла на 68-м году жизни. О смерти писательницы сообщил сын Альфред. По его словам, женщина скончалась еще в октябре.

Она умерла от рака легких, а ее семья была "слишком опустошена ее смертью", чтобы огласить о кончине ранее.

Линдсей начала писать любовные романы в 1970-х годах в возрасте 25 лет. Она написала более 60 книг, которые были переведены на 12 языков. Тираж ее романов составил более 54 миллиона экземпляров.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке умерла известная модельи блогер Mama Cax (Каксми Брутус). На момент смерти девушке было 30 лет.

Также 14 декабря в Париже умерла Анна Карина. Знаменитая французская актриса скончалась от онкологического заболевания на 80-м году жизни.

Кроме того, солистка шведской поп-группы RoxetteМари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Отметим, что культовая певица скончалась от продолжительной болезни.

Недавно в США умер известный голливудский актер Роберт Форстер. А позже стало известно о смерти американского бас-гитариста, участника легендарной группы The Doors Дага Лубана.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

смерть роман писательница
Реклама

Новости партнеров

Сергей Бондарчук разводится с супругой
Сергей Бондарчук разводится с супругой
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
Елена Степаненко откровенно о свадьбе Евгения Петросяна
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
Звезды, ставшие мамами после 40 лет
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 18:29Fun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 17:30Шоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Вчера, 13:27Events

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

Вчера, 12:57Fun

Тигр попытался съесть ребенка в зоопарке: появилось видео

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске: артисту заплатили впечатляющий гонорар

Вчера, 07:53Fun

24 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

23 декабряШоу-бизнес

Родители 26-летнего бойфренда Мадонны прокомментировали их роман

23 декабряШоу-бизнес

Роскошный ресторан и белый декор: дочь Кузьмы Скрябина поделилась новыми фото со свадьбы

23 декабряТехно

Деградация на колесах: насколько быстро устают батареи электромобилей

23 декабряFun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

23 декабряШоу-бизнес

Елизавета II отречется от престола лишь при одном условии

23 декабряШоу-бизнес

Конфуз года: у Алины Гросу обнажилась грудь на сцене

22 декабряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

22 декабряFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

22 декабряFun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

22 декабряEvents

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

Новости партнеров

Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Стилисты дали советы, как не выглядеть дешево и вульгарно
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
4 полезные свойства острых приправ
4 полезные свойства острых приправ
Как не создать старомодный интерьер
Как не создать старомодный интерьер
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне