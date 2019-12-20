Умерла первая девушка Джеймса Бонда и "Мисс Франция"

Французской актрисе было 78 лет

Домино и Джеймс Бонд Фото: Getty Images

В Париже из жизни ушла 78-летняя французская актриса Клодин Оже. Популярность начинающая модель получила благодаря роли Домино в четвертом фильме бондианы — картине "Шаровая молния", где она играла вместе с Шоном Коннери. Фильм вышел на экраны в 1965 году. Оже стала первой французской девушкой агента 007.

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Как сообщает французское издание La Monde, актриса скончалась 18 декабря. Оже ушла из жизни после продолжительной болезни. Ее путь к славе начался с модельной карьеры. В 1958 году Клодин Оже завоевала титул "Мисс Франция". Впоследствии она представляла свою страну на конкурсе "Мисс мира", где ей удалось занять второе место.

Клодин Оже Фото: Getty Images

В возрасте 18-ти лет Клодин вышла замуж за 41-летнего режиссера Пьера Гаспара-Уи, однако позже они развелись. Вторым ее мужем стал бизнесмен Питер Брент, от которого она в 1991 году родила дочь Жессику. В 2008 году Оже овдовела.

Также недавно от рака умерла еще одна французская актриса Анна Карина.

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