Умерла принцесса Кристина: реакция королевской семьи

Принцесса продолжительное время боролась с онкологией

Скончалась принцесса Кристина Фото: Getty Images

В Нидерландах на 72-м году жизни умерла принцесса Кристина. Голландская принцесса ушла из жизни утром 16 августа. Об этом сообщила Информационная служба правительства Нидерландов.

Отмечается, что принцесса умерла в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. На протяжении последних лет она страдала от рака костей.

Кристина родилась 18 февраля 1947 года. Принцесса была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда.Она приходилась тетей действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру и сестрой бывшей королеве Беатрикс.

Принцесса Кристина Нидерландская Фото: Getty Images

"Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети, — отмечается в сообщении, распространенном от имени королевской семьи. — Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей. У нас сохранилось множество прекрасных воспоминаний о ней".

Принцесса Кристина еще в молодости отказалась от притязаний на трон и жизни в центре внимания общественности. Она жила в США и Италии, в 1975 году вышла замуж и родила троих детей. В 1996 году развелась.

Закрытая церемония прощания с принцессой пройдет во дворце Нордейнде.

Напомним, известный актер рассказал шокирующий факт о принцессе Диане.

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