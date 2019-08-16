Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Умерла принцесса Кристина: реакция королевской семьи

Принцесса продолжительное время боролась с онкологией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Скончалась принцесса Кристина
Скончалась принцесса Кристина
Фото: Getty Images

В Нидерландах на 72-м году жизни умерла принцесса Кристина. Голландская принцесса ушла из жизни утром 16 августа. Об этом сообщила Информационная служба правительства Нидерландов.

Отмечается, что принцесса умерла в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. На протяжении последних лет она страдала от рака костей.

Кристина родилась 18 февраля 1947 года. Принцесса была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда.Она приходилась тетей действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру и сестрой бывшей королеве Беатрикс.

Принцесса Кристина Нидерландская
Принцесса Кристина Нидерландская
Фото: Getty Images

"Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети, — отмечается в сообщении, распространенном от имени королевской семьи. — Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей. У нас сохранилось множество прекрасных воспоминаний о ней".

Принцесса Кристина еще в молодости отказалась от притязаний на трон и жизни в центре внимания общественности. Она жила в США и Италии, в 1975 году вышла замуж и родила троих детей. В 1996 году развелась.

Закрытая церемония прощания с принцессой пройдет во дворце Нордейнде.

Напомним, известный актер рассказал шокирующий факт о принцессе Диане.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Сына Елизаветы II обвиняют в совращении подростков: реакция дворца В Нидерландах на туристов "охотятся" фальшивые полицейские Нидерланды запустили первую в мире плавучую ферму
Нидерланды королевская семья
Источник: ТАСС
Реклама

Новости партнеров

Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Секреты молодости и привлекательности японок
Секреты молодости и привлекательности японок

Популярные статьи

Сегодня, 07:29Fun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 августа: все знаки зодиака

Вчера, 13:25Техно

Бьет рекорды: Meizu готовит новый "смартфон-убийцу" Xiaomi

Вчера, 12:51Travel

Конец эпохи: в Турции взялись за ограничение системы "все включено"

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

14 августаПсихология

Полнолуние 15 августа 2019: что нельзя делать

14 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

14 августаFun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

14 августаШоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

14 августаEvents

Медовый Спас 2019: что ни в коем случае нельзя делать

14 августаFun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

14 августаFun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

14 августаFun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

13 августаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

13 августаАфиша

Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

Новости партнеров

Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
Выявлено заболевание, которое влияет на развитие рака
Одна из самых красивых бегуний. Фото
Одна из самых красивых бегуний. Фото
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
В чем польза бега для мужчин?
В чем польза бега для мужчин?
Покупать витамины – пустая трата денег
Покупать витамины – пустая трата денег
Памуккале: жемчужина Турции
Памуккале: жемчужина Турции
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных