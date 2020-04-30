Умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо

Нина Кирсо ушла из жизни в возрасте 56 лет

Солистка популярной группы 90-х "Фристайл" Нина Кирсо умерла в возрасте 56 лет. О смерти исполнительницы сообщила ее сестра Алла на личной странице в Facebook.

"Час назад не стало моей любимой сестрички... Прошу молитв о новопредставленной Р.Б. Нины", – написала Алла Кирсо.

Свои соболезнования выразили и коллеги по сцене Нины Кирсо, опубликовав сообщение на официальном сайте коллектива. "Мы с глубокой скорбью сообщаем, что 30 апреля 2020 года в Полтаве после тяжелой продолжительной болезни умерла Нина Владиславовна Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времен самодеятельности. Нина Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы "Фристайл", ее голос звучал в наших лучших песнях. Невозможно переоценить ее участие в жизни коллектива в целом и каждого отдельного "фристайлера" в частности", – говорится в сообщении.

Напомним, что в июне 2018 года Нина Кирсо впала в кому после инсульта. Близкие нашли ее без сознания в частном доме в Полтаве. Ее супруг и продюсер группы "Фристайл" Анатолий Розанов с сыном Максимом находились в это время на гастролях.

В начале мая 2019 года родные сообщили, что женщина вышла из комы. Однако состояние артистки не улучшалось. У Нины Кирсо не появилась концентрация несмотря на то, что ее глаза были открытыми. Впоследствии выяснилось, что женщина давно страдала от гипертонии, но игнорировала симптомы.

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