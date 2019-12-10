Умерла солистка культовой группы Roxette: причина смерти

Мари Фредрикссон умерла от продолжительной болезни

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Фото: Getty Images

Солистка шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Отметим, что культовая певица скончалась от продолжительной болезни.

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Об этом сообщает Expressen со ссылкой на менеджера артистки Мари Димберг. Мужчина назвал причину смерти – Мари Фредрикссон умерла от продолжительной болезни рака мозга.

"С большой грустью мы вынуждены объявить, что одна из наших любимых артисток ушла от нас. Мари Фредрикссон скончалась утром 9 декабря в апартаментах после продолжительной болезни", — говорится в заявлении Димберг.

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Другой участник Roxette Пер Гессле выразил соболезнования в связи с случившимся: "Вся моя любовь с ней и с ее семьей. Жизнь никогда не будет прежней".

Отметим, что в 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга. В 2016 году Roxette объявили о прекращении концертной деятельности. Тогда артистка пояснила, что врачи посоветовали ей воздержаться от гастролей, так как она испытывала проблемы с памятью и передвижением.

Мари Фредрикссон и Пер Гессле создали Roxette в 1986 году. В 1989-м песня The Look принесла группе мировую славу. За свою историю шведский коллектив дал 557 концертов. Четыре песни Roxette занимали первое место в американских чартах Billboard. Общее число проданных группой альбомов превышает 75 миллионов копий.

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