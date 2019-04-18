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Умерла юная актриса Майя-Лесия Нейлор: что известно о загадочной смерти

Майя-Лесия Нейлор скончалась в возрасте 16 лет в результате обморока

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45
Умерла Майя-Лесия Нейлор
Умерла Майя-Лесия Нейлор
Фото: instagram.com/mya.lecia

Юная британская актриса Майя-Лесия Нейлор умерла. Девушке было всего 16 лет. Об этом сообщает компания A&J Management на своей странице в Twitter. Стало известно, что Майя-Лесия Нейлор скончалась еще 7 апреля.

"С глубокой скорбью мы должны объявить, что в воскресенье, 7 апреля, Майя-Лесия Нейлор, к сожалению, скончалась. Майя-Лесия была невероятно талантливой и большой частью A&J, мы будем очень по ней скучать. Наша любовь и мысли со всей ее семьей и друзьями в это трудное время", – говорится в сообщении компании.

Майя-Лесия Нейлор
Майя-Лесия Нейлор
Фото: instagram.com/mya.lecia

Отметим, обстоятельства смерти молодой девушки весьма загадочны – 16-летняя актриса упала в обморок и больше не пришла в себя. На данном этапе дело расследует полиция, дополнительные подробности пока не сообщаются. Однако, судя по странице Майи-Лесии Нейлор в Instagram, она была жизнерадостной девушкой и ничего не предвещало беды.

16-летняя Майя-Лесия Нейлор, несмотря на юный возраст, уже добилась успехов в кинематографе. Так, актриса сыграла роль Фрэн в телесериале Си-би-би-си "Милли Инбитвин". Майя-Лесия Нейлор также участвовала в съемках картин "Облачный атлас", "Красный код" и "Нулевой индекс". 

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