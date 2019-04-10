"Унизительно и непрофессионально": мать Кейт Миддлтон попала в громкий скандал

Мать герцогини Кембриджской неприятно удивляет поклонников их семьи

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон недавно покорила всех совместным выходом в свет с королевой Елизаветой II, а вот ее родные, мягко говоря, "подпортили" репутацию принца Уильяма. На днях коллеги Кэрол Миддлтон (мать Кейт) заявили, что женщина унижает их на работе.

Кэрол Миддлтон и Майкл Миддлтон Фото: Getty Images

Как сообщает The Daily Mail, родители Кейт Миддлтон занимаются бизнесом. Британские супруги владеют фирмой по организации вечеринок и праздников – Party Pieces. По словам подчиненных, в последнее время в Party Pieces существенно сократили персонал. Немалая нагрузка отразилась и на общении с руководителями: британцы жалуются, что Кэрол Миддлтон требует результаты их работы как можно скорее и проявляет неуважение к подчиненным. Поэтому люди, которых уволили из фирмы, почувствовали только облегчение.

Главной претензией к маме герцогини Кембриджской является то, что она отправляет много сообщений на электронные почты подчиненных и требует мгновенного ответа на свои вопросы. При этом британцы заявили, что переписка происходит и во внерабочее время, и в выходные дни.

По словам работников Party Pieces, некоторые за день могут получить до 70 сообщений с поручениями, поэтому подчиненные Кэрол Миддлтон всегда испытывают давление и стресс на работе. Кроме этого, мама жены принца Уильяма не намерена слушать других и с легкостью увольняет людей за спор с ней.

"Если вы с ней в чем-то не согласны, она быстро делегирует работу кому-то еще, и ей безразлично, что произошло раньше. Однажды она помахала пальцами, желая, чтобы кто-то подошел к ее столу, что, по моему мнению, было унизительно и непрофессионально. Я видела, как она это делает, неоднократно", – рассказала одна из работниц Party Pieces.

Также люди не могут отлучиться с работы даже к врачу. Кэрол Миддлтон контролирует каждого работника и снимает оплату за часы простоя на работе.

Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон в то же время делают все возможное, чтобы дом, в котором они живут со своими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в Лондоне, оставался приватным и защищенным.

Смотрите видео о том, какая мать с Кейт Миддлтон:

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