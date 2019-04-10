"Унизительно и непрофессионально": мать Кейт Миддлтон попала в громкий скандал
Мать герцогини Кембриджской неприятно удивляет поклонников их семьи
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон недавно покорила всех совместным выходом в свет с королевой Елизаветой II, а вот ее родные, мягко говоря, "подпортили" репутацию принца Уильяма. На днях коллеги Кэрол Миддлтон (мать Кейт) заявили, что женщина унижает их на работе.
Как сообщает The Daily Mail, родители Кейт Миддлтон занимаются бизнесом. Британские супруги владеют фирмой по организации вечеринок и праздников – Party Pieces. По словам подчиненных, в последнее время в Party Pieces существенно сократили персонал. Немалая нагрузка отразилась и на общении с руководителями: британцы жалуются, что Кэрол Миддлтон требует результаты их работы как можно скорее и проявляет неуважение к подчиненным. Поэтому люди, которых уволили из фирмы, почувствовали только облегчение.
Главной претензией к маме герцогини Кембриджской является то, что она отправляет много сообщений на электронные почты подчиненных и требует мгновенного ответа на свои вопросы. При этом британцы заявили, что переписка происходит и во внерабочее время, и в выходные дни.
По словам работников Party Pieces, некоторые за день могут получить до 70 сообщений с поручениями, поэтому подчиненные Кэрол Миддлтон всегда испытывают давление и стресс на работе. Кроме этого, мама жены принца Уильяма не намерена слушать других и с легкостью увольняет людей за спор с ней.
"Если вы с ней в чем-то не согласны, она быстро делегирует работу кому-то еще, и ей безразлично, что произошло раньше. Однажды она помахала пальцами, желая, чтобы кто-то подошел к ее столу, что, по моему мнению, было унизительно и непрофессионально. Я видела, как она это делает, неоднократно", – рассказала одна из работниц Party Pieces.
Также люди не могут отлучиться с работы даже к врачу. Кэрол Миддлтон контролирует каждого работника и снимает оплату за часы простоя на работе.
Напомним, что принц Уильям и Кейт Миддлтон в то же время делают все возможное, чтобы дом, в котором они живут со своими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в Лондоне, оставался приватным и защищенным.
Смотрите видео о том, какая мать с Кейт Миддлтон:
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