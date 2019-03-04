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Ушел из жизни Кит Флинт: интересные факты о вокалисте The Prodigy

Кит любил татуировки, мотоциклы и был женат на японке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:28
Кит Флинт
Кит Флинт
Фото: Getty Images

В понедельник, 4 марта, умер вокалист группы The Prodigy. Киту Флинту было 49 лет. 

Сегодня.Lifestyle собрал самые интересные факты о музыканте.

  • Изначально Кит Флинт выступал с The Prodigy в качестве танцора. Затем выступил вокалистом, исполнив в 1996 году Firestarter.
  • Музыкант с детства страдал дислексией (нарушением способности к овладению навыком чтения и письма). По этой причине он любил слушать аудиокниги.
  • Кроме участия в The Prodigy, музыкант также работал над сольными проектами – FLINT и Clever Brains Fryin.
  • Любимыми группами Флинта в юности были Led Zeppelin и Pink Floyd. Как признавался музыкант, именно они оказали на него наибольшее влияние.

The Prodigy
The Prodigy
Фото: Getty Images

  • Еще одна страсть Кита — мотогонки. Флинт являлся владельцем и менеджером команды по мотоспорту Team Traction Control, которая трижды выиграла гонки Isle of Man TT в 2015 году. Иногда Кит лично участвовал в спортивных соревнованиях.
  • Дом Флинта – здание эпохи Тюдоров. Оно представляет из себя историческую ценность, когда-то в нем собирались солдаты Оливера Кромвеля. Кит восстановил здание, когда оно находилось в разрушенном состоянии, а также выкупил улицу в Бристоле специально для того, чтобы взять с ее мостовой камни, подходящие к стилю его дома.

Кит Флинт
Кит Флинт
Фото: Getty Images

  • Флинт был женат на японской девушке-диджее Маюми Кай. Ранее встречался с британской телеведущей Гейл Портер.

Маюми Кай
Маюми Кай
Фото: instagram.com/djmayumi

  • Визитная карточка Кита – его многочисленные татуировки и пирсинг. По словам музыканта, больнее всего было набивать слово Inflicted (с англ. – навязанный, нанесенный) на животе.

Ранее мы сообщали о том, что стала известна официальна причина смерти Кита Флинта.

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смерть the prodigy Кит Флинт
Источник: Сегодня
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