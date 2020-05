День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

В мае этого года певцу исполнилось бы 76 лет

Сегодня, 20 мая, известному рок-музыканту Джо Кокеру исполнилось бы 76 лет. Исполнителя не стало 22 декабря 2014 года. На 71-м году жизни Джо скончался от рака легких. После себя Кокер оставил музыкальное наследие в виде легендарных песен, которые напевают миллионы людей по всему миру.

Клип на песню Бобби Шарпа Unchain my heart, которую в свое время пел Рэй Чарльз, но только Кокер достиг мегаизвестности этой песни, потому что его кавер-версия была легендарной.

Джо Кокер сделал с песней The Beatles I'll cry instead невозможное. Оригинал и кавер-версия выпущены в одном году – 1964-м.

Кавер-версия битловской песни With a Little Help From My Friends записана в 1968 году. Сингл стал первым хитом певца, вознесшим его на вершину музыкального олимпа. Она не только подарила название дебютному альбому Джо Кокера, но и стала гвоздем его выступлений на шоу Эда Салливана в 1969 году.

You Can Leave Your Hat On – суперхит Джо Кокера. Своим грандиозным успехом песня обязана знаменитой сцене из кинофильма "Девять с половиной недель", в которой Ким Бейсингер танцует под нее стриптиз. С тех пор она ассоциируется именно со стриптизом.

Несмотря на сложности из-за алкоголя и наркотиков, с которыми Джо Кокер столкнулся в 1970-х годах, он сумел подарить миру проникновенный сингл You Are So Beautiful.

Еще один успех Джо Кокера, которым он обязан кинематографу, – песня Up Where We Belong. Сингл был записан в дуэте с Дженнифер Уорнс и прозвучал в мелодраме 1982 года "Офицер и джентльмен". Также она стала первой песней в карьере Кокера, которая достигла первого места в американском хит-параде Billboard Hot 100.

Песню I'm So Glad I'm Standing Here Today специально для Кокера написала в конце 1980-х группа The Jazz Crusaders. Текст песни отражает все те трудности и препятствия, через которые пришлось пройти певцу. Когда Джо исполнил ее в феврале 1992 года во время церемонии "Грэмми", публика аплодировала стоя.

Также предлагаем узнать, в каких фильмах прозвучали песни легендарной группы The Beatles.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться