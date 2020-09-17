Ушибы и гематомы: Валентину Легкоступову сильно избили перед смертью – СМИ

Врачи обнаружили многочисленные травмы на теле артистки

14 августа ушла из жизни исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова. Артистку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. В результате судмедэкспертизы стало известно, что перед смертью Валентина была избита, сообщает Telegram-канал Mash.

В распоряжение канала попал документ, в котором указывается, что на теле Валентины обнаружены многочисленные ушибы и гематомы. В причинении вреда певице подозревается ее муж Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/legkostupovavalentina



"Родные певицы, наконец, получили данные о предсмертных повреждениях. Оказалось, что на Легкоступовой буквально не было живого места. Врачи обнаружили "закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острую гематому левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, около 80 процентов, гематомы в теменной области справа, гематомы туловища и конечностей". Дети певицы подозревают отчима – Юрия Фирсова. Он провел в браке с Легкоступовой всего 40 дней", – говорится в сообщении Mash.

Фото: Mash

Также сообщается, что после смерти Легкоступовой Фирсов был задержан, но позже его отпустили. Ранее мужчина утверждал, что его супруга упала в ванной и это стало причиной получения многочисленных травм. Однако семья артистки в это не верит.

"Характер повреждений, их количество и распространение по всему телу указывают на то, что перед смертью она была жестоко избита. В результате единичного падения подобные травмы получиться не могут", – рассказал адвокат дочери Легкоступовой Сергей Жорин.

Напомним, Валентину Легкоступову похоронили 20 августа в Москве.

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