Ушла из жизни британская актриса из фильма "Ноттинг-Хилл" Эмма Чэмберс

Сегодня, 00:25

Актрисы не стало в возрасте 53 лет

Фото: кадр из видео YouTube
Фото: кадр из видео YouTube

Британская актриса Эмма Чэмберс, известная нам по своей роли в знаменитом фильме "Ноттинг-Хилл", ушла из жизни в возрасте 53 лет. Печальную новость сообщил агент актрисы, он также добавил, что Эмма скончалась по естественным причинам.

Коллеги Эммы вспоминают ее, как "замечательную комедийную актрису", а также "нежную, милую, веселую женщину", передает Telegraph.

Актриса  родилась в Донкастере,  в графстве Саут-Йоркшир, Великобритания в 1964 году. Она была известна по роли Элис Хортон в телешоу "Викарий из Дибли" и Хани Тэкер в фильме "Ноттинг-Хилл", где главные роли также сыграли Джулия Робертс и Хью Грант.

На своей странице в Twitter Хью выразил соболезнования по поводу кончины Чэмберс:

"Эмма Чэмберс была очень веселым и приятным человеком и, конечно же, замечательной актрисой", – написал в своем сообщении Грант.

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