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Успешные итоги: Бейонсе показала, каким для нее был 2019 год

Певица показала своим поклонникам, каким для нее стал 2019 год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Бейонсе
Бейонсе
Фото: Getty Images

Известная американская певица Бейонсе, которая познакомилась с принцем Гарри и Меган Маркл, подвела итоги ушедшего 2019 года. Артистка продемонстрировала, с какими достижениями шагает в новое десятилетие.

Узнайте, почему Бейонсе впервые откровенно заговорила о потере детей:

Все знаковые моменты 2019 года Бейонсе собрала в короткий ролик, которым поделилась с подписчиками в своем микроблоге.

На кадрах 38-летняя певица предстала вместе со своим мужем Jay-Z и тремя детьми. На видео появились также подруги Бейонсе: Мишель Обама, и Сандра О, которые поддерживали звезду и искренне радовались ее творческим взлетам.

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Однако несмотря на престижные награды, даже на пике карьеры певица главную роль в своей жизни отдает не творчеству, а семье. Об этом красноречиво свидетельствует количество семейних кадров в коротком ролике.

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Напомним, певица Бейонсе ранее выпустила альбом The Lion King: The Gift, приуроченный к выходу нового фильма "Король Лев".

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