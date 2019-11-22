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"Утром – трагедия, вечером – комедия": Руслана Писанка об отношениях с мужем и новой роли дамы легкого поведения

Эксклюзивное интервью с украинской актрисой кино и театра Русланой Писанкой

Легенда украинского кино и театра Руслана Писанка в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle откровенно рассказала об отношениях с супругом Игорем Исаковым и о новой, необычной роли в театре – дамы легкого поведения. Также украинская актриса призналась, нарушала ли закон Украины и почему хочет уйти в творческий отпуск.

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Отметим, что до знакомства со своим супругом у актрисы была творческая пауза – восемь месяцев знаменитость не работала и даже не представляла, что будет делать дальше. Но сейчас ей едва хватает времени на личную жизнь из-за плотного гастрольного графика. Новые роли и выступления на сценах разных городов Украины – Руслана Писанка в свои 54 года ведет достаточно активную творческую жизнь.

Вы сейчас играете в театральной постановке "Клетка", режиссером которого и являетесь. У вас интересная роль дамы легкого поведения. Как решились на такой образ? И с какими сложностями столкнулись?

В самом спектакле она называет себя более грубым словом. Это очень интересный жанр, своего рода фарс. Я вообще называю это комикс-драмой. Потому что мы одновременно напоминаем героев комиксов, но позже оказывается, что это не совсем так, не все так комично и смешно.

Интервью с актрисой Русланой Писанкой Фото: Иван Марчук

Для меня это такой первый опыт режиссера. По специальности – я режиссер кино и телевидения. Но театр – это совсем другая атмосфера, совсем другой язык общения со зрителями. А самым сложным было договориться с авторами. Скажу так: с Шекспиром легче договориться, нежели с авторами. Я их часто просила что-то переписать и изменить. Современный спектакль – это коллективное творчество. Я очень много сил потратила на то, чтобы создать целостную картину. Работала около двух-трех месяцев. А репетиций у нас было мало, потому что у нас Ярослав Левинзон (актер) живет в Израиле, и каждый раз вызывать его на репетиции – дорого. Поэтому мы отрепетировали спектакль в целом за две недели.

Чем отличается выступление в кино и театре?

Самое главное в театре – зритель видит реальных артистов на сцене здесь и сейчас. А для артистов – нет второго дубля, нет фонограммы. Если ты ошибся, это уже твой промах. Если ты забыл текст, приходится импровизировать. Со своей стороны я ощущаю эмоции людей, вижу их глаза. И меня это вдохновляет, я понимаю, что я могу вместе со своим коллективом донести зрителям эмоцию, которую внутри пережила.

В театре ты рассказываешь историю с самого начала и до конца. А в кино могут снимать самой первой финальную сцену. Как у меня было во время съемок "Огнем и мечом", где в первый съемочный день пришлось сыграть смерть героини – ведьмы Горпины. Вот вам и кино – сначала тебя убивают, а потом ты должен рассказать всю историю. Тебе нужно держать сюжетную линию в голове, и это очень тяжело.

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Кино и театр – совсем разные миры. Я сейчас больше выступаю в театрах. А еще соглашаюсь на участие в разных проектах, куда меня приглашают. Может быть, у меня это просто такой принцип жизни. Но я избирательна к предложениям. Если мне нравится материал – соглашаюсь на сотрудничество, а если нет – отказываюсь. Параллельно сейчас на телеканале "Украина" я снимаюсь в сериале и играю роль патологоанатома. Это женщина, которая постоянно имеет дело со смертями и телами.

Вы говорили, что ваша героиня в сериале "Филин" – циничная. Про себя вы можете так сказать? Эту черту характера тяжело передать на экран?

Моя героиня – Зоя Модестовна Кавун – обладает циничным юмором. Но я совсем не такая, я ее постоянно ищу в себе. Я совсем не циничный человек. По жизни мне встречались циничные люди, и я просто дублирую их поведение на экране. Но если говорить о женских качествах героини, она очень добрая и одинокая. Зоя большую часть времени проводит на работе и помогает другим героиням, даже нарушая закон.

Украинская актриса Руслана Писанка Фото: Иван Марчук

А вы когда-нибудь в своей жизни нарушали закон?

Глобально – нет. Нарушала закон, когда превышала скорость, разворачивалась через двойную сплошную полосу. В целом я стараюсь соблюдать законы.

У вас была похожая ситуация, как у героини, когда вы полностью посвящало себя работе? Теряли баланс?

Я сейчас в таком состоянии! Я постоянно что-то делаю, снимаюсь в кино и играю в театре. У меня утром – трагедия, а вечером – комедия! Ко мне поступает.много предложений выступать в разных городах Украины. Мы стараемся ездить с гастролями по маленьким городам, чтобы люди, которые не имеют возможности приехать в мегаполисы, смогли увидеть нас. Мне приносит радость, когда люди счастливы. Но моментами смотрю на свой график и думаю: о Боже, как я живу?(Смеется.)

Как муж – Игорь Исаков – реагирует на вашу занятость? Не упрекает?

Муж молчит. А когда я его спрашиваю, соглашаться ли мне на очередное предложение, он всегда отвечает: "Соглашайся, я тебя поддержу".

Актриса кино и театра – Руслана Писанка Фото: Иван Марчук

После гастролей часто готовлю ему борщ. Я знаю, что его можно хранить в холодильнике 3-4 дня. То есть когда я уеду снова, у мужа будет основная еда. А дальше он уже сам себе приготовит. Он понимает, что нам вдвоем ездить по гастролям было бы очень сложно. Игорь остается в Киеве работать и ждет меня дома.

За семь лет брака с мужем, чему научились и как изменились?

Самые главные изменения, которые я ощущаю в себе, – я перестала контролировать некоторые моменты. Раньше обо всем думала, но муж взял под свою ответственность много моих дел. Я ощутила, что мне стало легче жить, несмотря на то, что у меня все равно забит график.

Хочу открыть тайну! Я хочу уйти в творческий отпуск в апреле-мае 2020 года. Понимаю, что очень много задач, много моих затрат. Я не хочу делать ошибки, в том числе и творческие. Творчество – это когда ты свободен. А когда у тебя много задач – ты уже не можешь, все файлы в голове заполнены. Нужно сделать перезагрузку своего компьютера и очистить все, что мешает творчеству.

Куда поедете восстанавливать силы?

Хочу отправиться к океану, сесть и мечтать. И ни о чем не думать! Ни о гастролях, ни о деньгах, ни о проблемах. Просто помедитировать.

Более детально о новой роли дамы легкого поведения, которую сыграла Руслана Писанка, читайте в материале.

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