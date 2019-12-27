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"Увидимся через 16 лет": Миша Романова призналась, что отец ее сына фактически выставил их на улицу

Певица также поделилась подробностями об операции по увеличению груди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:37
Певица Миша Романова
Певица Миша Романова
Фото: Instagram/misharomanova

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова откровенно рассказала всю правду об отношениях с отцом ее ребенка. Певица призналась, что отец Мартина фактически выставил ее с сыном на улицу после интервью в популярном шоу на одном из украинских телеканалов. Об этом Миша рассказала в шоу "Ходят слухи" с Раминой Эсхакзай.

Как Миша Романова отметила свое 29-летие – смотрите видео:

"Он нам предоставлял жилье. Обычная совершенно квартира. Он мне сказал: "Или плати сама за квартиру, или отправь счет тем людям, кто тебя поддерживает. Увидимся через 16 лет". После этой ситуации я поняла, насколько самолюбие и горделивость мужчины могут просто перекрыть здравый смысл. По сути, он не меня выставил на улицу, а собственного сына. У меня это не укладывается в голове. Если самолюбие мужчины чем-то задето, он начинает мстить. Становится страшно от того, что мы продолжаем жить в мире, в котором правят мужчины. Их сила, точнее. Просто в какой-то момент я поставила себя на место тех женщин, у которых мужья, возлюбленные – серьезные, влиятельные люди. И они тоже мстят своим женщинам, ведь у них больше рычагов влияния, они серьезнее, они могут мстить намного жестче и намного масштабнее. И в этом смысле я рада, что отец моего ребенка просто режиссер. И у моего сына будут хорошие гены", – призналась Романова.

Миша Романова и Рамина Эсхакзай
Миша Романова и Рамина Эсхакзай
Фото: пресс-служба

По словам певицы, уже будучи беременной, она понимала, что с отцом ребенка у них нет будущего и сейчас они не общаются.

"Тогда я не была готова к материнству, но, испытав это, я поняла, что я самая счастливая женщина в мире. И что та любовь, которая во мне спала раньше, она проснулась с рождением Мартина", – откровенно рассказала Миша.

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В ходе интервью популярная певица настолько разоткровенничалась, что также поделилась подробностями об операции по увеличению груди. По словам девушки, она не знала о том, что находится на 16-ой неделе беременности, хирург этого также не заметил.

"У меня ведь брали анализы, три огромных шприца крови. Видно же какие-то изменения. Организм каждой девушки индивидуален и на тот момент у меня совершенно не было токсикоза, но были небольшие сбои в организме. Меня задело, что он (хирург – ред.) совсем никак не отреагировал. Наверное, у него не хватило мужества позвонить и поговорить об этом. Когда мы выбираем себе врача, мы хотим самого лучшего, потому что вопрос касается здоровья. Я выбрала самое раскрученное имя. И я понимаю, что могла так обжечься сильно, что могла жалеть всю свою жизнь. Очень жаль, что с таким раскрученным именем допускается такая халатность. Врачам важен заработок. Никто не думает о пациентах", – отметила Миша Романова.

Напомним, ранее мы писали о том, что Миша Романова снялась для мужского журнала XXL.

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