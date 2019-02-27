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Уже не смешно: Brunettes Shoot Blondes тоже не поедут на "Евровидение 2019"

Участники Brunettes Shoot Blondes заявили, что отклонят предложение выступить на "Евровидении 2019"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Фото: Сегодня

Представитель Украины на "Евровидение 2019" до сих пор не определился. После того как победительница Нацотбора певица MARUV отказалась от участия в конкурсе, НОТУ начала вести переговоры с другими финалистами. Тем не менее уже известно, что от участия в "Евровидении 2019" отказались группы Freedom Jazz, KAZKA, а теперь и Brunettes Shoot Blondes.

Судя по всему, предложение представить Украину на "Евровидении 2019" коллективу пока не поступало, но участники Brunettes Shoot Blondes на странице в Facebook уже заявили, что откажутся ехать на конкурс.

"Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом – выходила ли сегодня НОТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в "Евровидении 2019", мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение – у нас много других площадок для встречи с вами! Приглашаем всех на наши весенние концерты в Германии, Польше и Чехии, а также на сольный концерт Brunettes Shoot Blondes в Киеве 4 октября", – написали участники Brunettes Shoot Blondes.

Brunettes Shoot Blondes
Brunettes Shoot Blondes
Фото: facebook.com/brunettesshootblondes

Тем временем в сети появился тот самый скандальный договор с НОТУ, пункты которого певица MARUV назвала "кабальными".

Ранее мы писали, что члены правления НОТУ допускают, что Украина откажется от участия в "Евровидении 2019".

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