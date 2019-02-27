Уже не смешно: Brunettes Shoot Blondes тоже не поедут на "Евровидение 2019"
Участники Brunettes Shoot Blondes заявили, что отклонят предложение выступить на "Евровидении 2019"
Представитель Украины на "Евровидение 2019" до сих пор не определился. После того как победительница Нацотбора певица MARUV отказалась от участия в конкурсе, НОТУ начала вести переговоры с другими финалистами. Тем не менее уже известно, что от участия в "Евровидении 2019" отказались группы Freedom Jazz, KAZKA, а теперь и Brunettes Shoot Blondes.
Судя по всему, предложение представить Украину на "Евровидении 2019" коллективу пока не поступало, но участники Brunettes Shoot Blondes на странице в Facebook уже заявили, что откажутся ехать на конкурс.
"Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом – выходила ли сегодня НОТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в "Евровидении 2019", мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение – у нас много других площадок для встречи с вами! Приглашаем всех на наши весенние концерты в Германии, Польше и Чехии, а также на сольный концерт Brunettes Shoot Blondes в Киеве 4 октября", – написали участники Brunettes Shoot Blondes.
Тем временем в сети появился тот самый скандальный договор с НОТУ, пункты которого певица MARUV назвала "кабальными".
Ранее мы писали, что члены правления НОТУ допускают, что Украина откажется от участия в "Евровидении 2019".
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