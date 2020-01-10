"Уже поздно возвращаться назад": Вера Брежнева подогрела слухи о разводе

Певица опубликовала неоднозначный пост в Instagram

Вера Брежнева Фото: instagram.com/ververa

Слухи о том, что известная певица Вера Брежнева разводится со своим супругом и продюсером Константином Меладзе, бытуют уже давно. Но сама звезда ни раз опровергала предположения поклонников и уверяла, что в ее семье прекрасные взаимоотношения.

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Но на этот раз экс-участница группы "ВИА Гра" опубликовала на своей странице в Instagram неоднозначный пост, которым снова вызвала волну слухов о разводе.

"Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед , чтобы правильно закончить", – написала певица.

В комментариях сразу посыпались вопросы от подписчиков, все ли в порядке в их браке. Пока Вера Брежнева не ответила на худшие опасения поклонников.

"Ищите другого мужчину, чтобы не приходилось так ностальгировать", "Как-то грустно прозвучало", "Если решились идти, не задерживайтесь", – пишут поклонники.

Напомним, что ранее в прессе появились заголовки об измене в одной из самых крепких пар шоу-бизнеса – Веры Брежневой и Константина Меладзе. Таблоиды утверждали, что именитый продюсер и композитор завел тайный роман с одной из подопечных – солисткой группы "ВИА Гра" Эрикой Герцег. Но сама артистка сразу же опровергла эту информацию и заявила, что у нее есть жених, а Константина она воспринимает как отца.

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