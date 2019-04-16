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Уже родила? Представитель Меган Маркл рассказал о состоянии герцогини

Многие подозревают, что герцогиня Сассекская тайно впервые стала мамой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:13
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Почти по всему миру поклонники королевской четы ждут появления на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри. Не так давно стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские решили не афишировать информацию, связанную с рождением их малыша. Так, супруги решили не позировать перед папарацци в день родов и раскрывать какие либо другие детали, а подождать некоторое время после рождения ребенка.

Из-за того, что слухов вокруг королевского семейства хоть отбавляй, без какой-либо дополнительной информации поклонники Меган и Гарри уже подумали, что Маркл тайно родила. Эти слухи поспешил развенчать бывший королевский пресс-секретарь Дики Арбитер. В эфире австралийского шоу Today Extra он опроверг информацию о том, что Меган уже стала мамой.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри
Беременная Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

"Если вы верите этому, вы поверите всему. Мы узнаем со временем, когда ребенок родится. Гарри и Меган дали четко понять, что, все, что связано с рождением ребенка – будет приватным. Никаких предварительных уведомлений не будет, и они сообщат любые подробности, а пока они побудут в малышом в тишине. Это действительно тот случай, когда "королевская мельница" продолжает работать – хорошая история продает газету, но, откровенно говоря, в этом нет никакого смысла", – объяснил мужчина.

Ранее в прессе появилась информация о том, что подруга Меган рассекретила пол будущего малыша.

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Источник: Сегодня
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