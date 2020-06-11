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В 50 лучше, чем в 20: звезды, которые с возрастом стали красивее

Сегодня, 16:31

Дженнифер Лопес, Пенелопа Крус, Сандра Буллок умеют стареть красиво

Не зря говорят, что женщины с возрастом, как вино, становятся только краше. И так много примеров вокруг, когда время совсем неподвластно женской красоте. Голливудские актрисы своим примером доказывают, что в 50 лет можно выглядеть лучше, чем в 20 лет.

Сегодня.Lifestyle предлагают подборку известных голливудских звезд, которые стареют красиво.

Дженнифер Лопес

Певица Дженнифер Лопес сейчас и в 20 лет
Певица Дженнифер Лопес сейчас и в 20 лет
Фото: Getty Images

Недавно американская певица отметила свой юбилей – 50 лет. Дженнифер Лопес удивляет потрясающей физической формой – стальной пресс, подтянутая кожа на лице и стройные ноги. Поклонники удивляются и завидуют, как звезда может так выглядеть в 50 лет. То ли любовь с женихом Алексом Родригесом так влияет, то ли весь секрет заключается в нерушимой силе воли. Но результат в прямом смысле на лицо.

Клаудия Шиффер

Модель Клаудия Шиффер в 49 и 20 лет
Модель Клаудия Шиффер в 49 и 20 лет
Фото: Getty Images

Немецкая супермодель и актриса Клаудия Шиффер с 20-летнего возраста стала популярной и восхищала окружающих своей красотой. Прошло 30 лет и ее внешность продолжает затмевать умы поклонников. Мать троих детей придерживается правильного питания почти всю свою осознанную жизнь. Не ограничивает себя в приеме пищи, но не употребляет калорийных блюд. Косметикой пользуется исключительно во время съемок – в обычной жизни дает коже дышать.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус сейчас и тогда
Пенелопа Крус сейчас и тогда
Фото: Getty Images

Испанская актриса Пенелопа Крус – одна из тех женщин, которая с возрастом становится только привлекательнее. В молодости звезда обладала яркой внешностью, а сегодня ей исполняется уже 46 лет. Но за эти годы ее красота не угасла, а наоборот – лишь расцвела. Актриса придерживается вегетарианства и считает это одним из залогов своей красоты.

Моника Беллуччи

Актриса Моника Беллуччи сейчас и в молодости
Актриса Моника Беллуччи сейчас и в молодости
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Еще одна красотка современности – актриса Моника Беллуччи. 55-летняя знаменитость отказалась от хирурга и косметологов, не делает инъекций и придерживается простого ежедневного ухода. Актриса не моет голову слишком часто и добавляет в шампунь минеральную воду, чтобы уменьшить концентрацию химических веществ.

К слову, статус самой сексуальной женщины Моника получила не только негласно, но и официально. В 2003 году Моника Беллуччи вошла в пятерку самых сексуальных женщин по версии издания Femme Fatale.

Сандра Буллок

Актриса Сандра Буллок (54 и 20 лет)
Актриса Сандра Буллок (54 и 20 лет)
Фото: Getty Images

У американской актрисы Сандры Буллок не типичная внешность для голливудских красоток – квадратный подбородок, широко распахнутые глаза, пухлые губы. Со временем знаменитость стала выглядеть ошеломительно! Чего только стоит ее роскошная фигура и густые волосы.

Кто из голливудских звезд носит украинское – узнайте в видео:

Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон
Актриса Дженнифер Энистон
Фото: instagram.com/jenniferanistononline

Звезде популярного в 90-х сериала "Друзья" Дженнифер Энистон в этом году исполнился 51 год. В это тяжело поверить, ведь, смотря на Дженнифер, можно сказать, что время пошло ей только на пользу. Некоторые поклонники удивляются, как звезде удается выглядеть, как в молодости.

Интересно, что ее многолетний и неизменный образ с идеально ровными волосами стал визитной карточкой благодаря оплошности стилиста сериала "Друзья", который отрезал актрисе лишний локон. С тех пор знаменитость не изменяет своему имиджу и выравнивает кучерявые от природы волосы.

Также смотрите, как изменилась внешность голливудских красоток за 30 лет.

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