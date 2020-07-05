В бассейн прямо в одежде: Настя Каменских удивила неожиданной выходкой

Певица шокировала новым видео в Instagram

На самоизоляции Настя Каменских не скучает и делится с поклонниками способами, как можно повеселиться дома. Недавно певица показала, как выглядит без макияжа, а на этот раз NK ошарашила неожиданным поступком.

Так, Каменских обнародовала видео в Instagram где буквально провалилась в бассейн, когда на ней было роскошное платье и босоножки на высоких каблуках.

Очевидно, Настя Каменских снимает контент не только для Instagram, но и для TikTok. Исполнительница надела короткое оранжевое платье с пышной юбкой и длинными рукавами, а также обула босоножки. Она подошла к бассейну, постелила на воду полотенце и, ступив на него, упала в воду.

"Придумайте описание к этому видео", – написала в описании к ролику звезда.

INSTAGRAM

Фанаты охотно комментировали пост и предлагали свои забавные варианты: "Пол покинул чат", "Миниатюра "как я решаю свои проблемы", "Ушла по-английски", "Оставаться шикарной женщиной в любой ситуации – это дар! Браво, Анастасия".

Напомним, что недавно Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться