Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В бассейн прямо в одежде: Настя Каменских удивила неожиданной выходкой

Сегодня, 10:14

Певица шокировала новым видео в Instagram

На самоизоляции Настя Каменских не скучает и делится с поклонниками способами, как можно повеселиться дома. Недавно певица показала, как выглядит без макияжа, а на этот раз NK ошарашила неожиданным поступком.

Так, Каменских обнародовала видео в Instagram где буквально провалилась в бассейн, когда на ней было роскошное платье и босоножки на высоких каблуках.

Читайте также:
Настя Каменских рассекретила, как накачать такую же попу, как у нее: подборка упражнений

Очевидно, Настя Каменских снимает контент не только для Instagram, но и для TikTok. Исполнительница надела короткое оранжевое платье с пышной юбкой и длинными рукавами, а также обула босоножки. Она подошла к бассейну, постелила на воду полотенце и, ступив на него, упала в воду.

"Придумайте описание к этому видео", – написала в описании к ролику звезда.

INSTAGRAM

Фанаты охотно комментировали пост и предлагали свои забавные варианты: "Пол покинул чат", "Миниатюра "как я решаю свои проблемы", "Ушла по-английски", "Оставаться шикарной женщиной в любой ситуации – это дар! Браво, Анастасия".

Напомним, что недавно Настя Каменских рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль восхитила поклонников своим видом без макияжа Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне Впервые за долгие годы: Наталья Могилевская кардинально сменила имидж
певица Настя Каменских NK
Реклама

Новости партнеров

Назван самый опасный алкоголь
Назван самый опасный алкоголь
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
Собчак угодила в больницу с поломанным носом
В семье Аллы Пугачевой ожидается прибавление
В семье Аллы Пугачевой ожидается прибавление
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Events

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 20:25Техно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

Вчера, 20:16Психология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

Вчера, 15:19Техно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

3 июляEvents

Календарь затмений-2020: даты и влияние

3 июляШоу-бизнес

"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

3 июляПсихология

Как позаботиться о своем психическом здоровье: пять полезных привычек на каждый день

3 июляСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

3 июляШоу-бизнес

Алла Пугачева и Максим Галкин устроили пикник во дворе своего особняка: душевное видео

3 июляШоу-бизнес

Нимфа под водой: Настя Каменских обнажилась в бассейне

2 июляШоу-бизнес

Холостяк Макс Михайлюк признался, что его сердце занято

2 июляШоу-бизнес

Вся семья в сборе: Рики Мартин с мужем впервые показали всех своих детей на одном фото

2 июляTravel

Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя

2 июляШоу-бизнес

Супруга Уилла Смита изменяла ему с молодым певцом: неожиданная реакция актера

2 июляFun

Девушка узнала о главной ошибке в резюме: из-за этого она сидела без работы полгода

2 июляTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие летние направления

Новости партнеров

Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Каменских позавидовала бы: Падалко показала свою фигуру
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Ефремова заподозрили в романе с Белоусовой
Якщо хочете прожити довше. Що їсти та пити в спеку
Якщо хочете прожити довше. Що їсти та пити в спеку
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
Рыдающая Джамала после рождения сына обратилась к украинцам
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів»
У мережу злили фото заміського будинку Добронравова зі «Сватів»
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Біда трапилася з обличчям Анни Семенович, зірку не впізнати
Біда трапилася з обличчям Анни Семенович, зірку не впізнати
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста
Кипятим кухонные полотенца в кастрюле: отбелили до хруста

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять