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В белом и с лучезарной улыбкой: дочь королевы Елизаветы II отмечает 70-летие

Сегодня, 17:44

К юбилею в официальном Instagram королевской семьи опубликовали фото именинницы

Сегодня, 15 августа, дочь королевы Великобритании Елизаветы ІІ Анна празднует 70-летие. В честь юбилея в официальном Instagram королевской семьи разместили снимок, на котором принцесса позирует в белом платье и широко улыбается.

"Благодарим вас всех за все теплые пожелания к 70-летию принцессы сегодня! Эта фотография, опубликованная, чтобы отметить юбилей ее королевского высочества, сделана Джоном Своннелом в парке Гэткомб (загородная резиденция Анны – ред.)", – говорится в сообщении.

Thank you for all the warm wishes on The Princess Royal’s 70th birthday today!‬ ‪This new photograph, released to mark HRH’s birthday, was taken by John Swannell at Gatcombe Park‬. #HappyBirthdayHRH #PrincessRoyalAt70

Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Ранее стало известно, как Анна планирует провести день своего рождения. Планы по организации вечеринки в честь юбилея принцессы были "приостановлены" из-за пандемии коронавируса. Вместо этого Ее Королевское Высочество проведет свой день рождения, путешествуя по западному побережью Шотландии со своим мужем, вице-адмиралом Тимоти Лоуренсом.

Королева Елизавета и принц Филипп оставили Букингемский дворец – смотрите видео:

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юбилей принцесса Анна королева Елизавета II
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