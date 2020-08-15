В белом и с лучезарной улыбкой: дочь королевы Елизаветы II отмечает 70-летие

К юбилею в официальном Instagram королевской семьи опубликовали фото именинницы

Сегодня, 15 августа, дочь королевы Великобритании Елизаветы ІІ Анна празднует 70-летие. В честь юбилея в официальном Instagram королевской семьи разместили снимок, на котором принцесса позирует в белом платье и широко улыбается.

"Благодарим вас всех за все теплые пожелания к 70-летию принцессы сегодня! Эта фотография, опубликованная, чтобы отметить юбилей ее королевского высочества, сделана Джоном Своннелом в парке Гэткомб (загородная резиденция Анны – ред.)", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, как Анна планирует провести день своего рождения. Планы по организации вечеринки в честь юбилея принцессы были "приостановлены" из-за пандемии коронавируса. Вместо этого Ее Королевское Высочество проведет свой день рождения, путешествуя по западному побережью Шотландии со своим мужем, вице-адмиралом Тимоти Лоуренсом.

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