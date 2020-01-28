В Британии появилась новая фраза to Meghan Markle: что означает и как ее использовать

Британцы в честь Меган Маркл придумали неологизм

Меган Маркл Фото: Getty Images

После заявления о выходе из королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри многие британцы посчитали, что именно бывшая актриса подтолкнула герцога к такому решению. Меган не раз признавалась, что в Британии чувствует себя некомфортно из-за пристального внимания прессы.

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На этом фоне в английском языке даже появился новый неологизм – to Meghan Markle. Один из пользователей Twitter Райан Картер предложил использовать новый глагол "меганмарклить", который означает ценить себя и свое психическое здоровье настолько, чтобы позволить себе покинуть комнату/ситуацию/среду, в которой не принимается и не уважается истинное я человека.

В последствии британское издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описало, как и когда может использоваться новый глагол. Например, to Meghan Markle можно употреблять, когда человек желает отказаться от вечеринки, чтобы наутро не страдать от похмелья: "Сегодня вечером я планирую "смеганмарклить", чтобы не выпить лишнего, нормально выспаться". Также глагол можно использовать и в других жизненных обстоятельствах.

Недавно мы рассказывали о том, что Меган Маркл и принц Гарри вновь оказались в центре скандала. Также сообщалось, что герцогиня Сассекская может стать гостьей популярного ТВ-шоу.

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