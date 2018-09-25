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В британской королевской семье впервые заключили однополый брак

Троюродный брат королевы Елизаветы ІІ женился на мужчине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Королева Елизавета II. Фото: AFP
Королева Елизавета II. Фото: AFP

О том, что в британской королевской семье готовятся к первой в истории однополой свадьбе стало известно в июне этого года. И она свершилась!

Троюродный брат королевы Елизаветы II Ивар Маунтбэттен, разведенный отец троих детей, снова женился. Только на этот раз его половинкой оказался другой мужчина – Джеймс Койл. Ивар рассказал о своей сексуальной ориентации два года назад.

Лорд и его возлюбленный обменялись кольцами и обетами перед семьей и гостями, среди которых были и три его дочери.

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Леди Пенни Маунтбаттен, лорд Ивар (справа) и Джеймс Койл (слева)
Фото: скриншот dailymail.co.uk

Это беспрецедентный случай, ведь впервые в истории британской королевской семьи состоялась однополая свадьба. 

Мы также сообщали о том, что на свадьбу не планировали присутствовать другие представители королевской семьи. К примеру, принц Эдвард, граф Уэссекский, третий сын Елизаветы II с его супругой Софи Уэссекской. С лордом Иваром они крестили детей друг друга:

"Софи и Эдвард знают о наших планах, и они очень за нас рады. К сожалению, они не смогут приехать на свадьбу. Их планы расписаны на месяцы вперед, они далеко, но они обожают Джеймса. Все его любят", – объяснил лорд Ивар.

Напомним, 5-летний принц Джордж решил немного подурачиться на свадьбе у подруги мамы.

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