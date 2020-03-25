В Букингемском дворце подтвердили коронавирус у принца Чарльза: от кого мог заразиться монарх

Представители монарха сообщили о его состоянии

25 марта британские СМИ распространили новость о том, что принц Чарльз заболел коронавирусом. Общество начало бить тревогу, ведь 71-летний сын королевы Елизаветы II оказался из-за возраста в зоне риска. Как позже оказалось, информация о заражении COVID-19 оказалась правдивой – в Букингемском дворце подтвердился коронавирус у принца Чарльза.

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На данный момент принц Чарльз находится в самоизоляции вместе со своей супругой Камиллой в Шотландии.

"Принц Уэльский сдал анализ на коронавирус, и он оказался положительным. У него слабые симптомы заболевания, он сохраняет хорошее состояние здоровья и работает из дома, как делал это в последние несколько дней. Герцогиня Корнуольская также сдала анализ на коронавирус, который показал, что она не заразилась", — официально заявили представители монарха.

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Во дворце предполагают, что сын Елизаветы II мог заразиться во время посещения мероприятия организации WaterAid, которая занимается вопросами водоснабжения. На заседании также присутствовал князь Монако, у которого недавно подтвердили диагноз COVID-19 — Альбер II сидел как раз напротив принца.

Отметим, что в связи с пандемией королева Англии Елизавета II вместе со своим супругом изолировались.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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