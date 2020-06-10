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В честь 99-летия принца Филиппа: дворец опубликовал новый снимок Елизаветы II с мужем

Сегодня, 13:01

Королевская чета отмечает праздник в Виндзорском дворце

Сегодня, 10 июня, свой 99-й день рождения отмечает супруг британской королевы Елизаветы II – принц Филипп. Праздник королевские особы вынуждены проводить в тесном семейном кругу из-за пандемии коронавируса. Из-за своего возраста королева с супругом оказались в зоне риска.

Как только был объявлен карантин, Ее Величество и принц Филипп изолировались в Виндзорском дворце. По информации британской прессы, королева не появится на публике до осени 2020 года.

В честь 99-летия принца Филиппа на официальной странице в Instagram королевской семьи появился новый снимок королевы с супругом. Монархи запечатлели памятный момент, позируя на фоне Виндзорского дворца.

Елизавета II и принц Филипп в Виндзорском дворце
Елизавета II и принц Филипп в Виндзорском дворце
Фото: instagram.com/theroyalfamily

"Эта новая фотография герцога Эдинбургского и королевы была сделана на прошлой неделе в Виндзорском замке в честь 99-летия Его Королевского Высочества", – сказано под опубликованным фото.

Герцоги Кембриджские уже опубликовали праздничное сообщение в Instagram. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Филиппа с днем рождения и показали архивные фото с ним.

Кейт Миддлтон с принцем Филиппом
Кейт Миддлтон с принцем Филиппом
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"Поздравляем герцога Эдинбургского с 99-летием!", – написали герцоги.

Принц Уильям и принц Филипп
Принц Уильям и принц Филипп
Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В сюжете смотрите подробно об истории любви Елизаветы II и принца Филиппа:

Напомним, что на сына Елизаветы II и принца Филиппа подают в суд из-за долгов.

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