В честь 99-летия принца Филиппа: дворец опубликовал новый снимок Елизаветы II с мужем
Королевская чета отмечает праздник в Виндзорском дворце
Сегодня, 10 июня, свой 99-й день рождения отмечает супруг британской королевы Елизаветы II – принц Филипп. Праздник королевские особы вынуждены проводить в тесном семейном кругу из-за пандемии коронавируса. Из-за своего возраста королева с супругом оказались в зоне риска.
Как только был объявлен карантин, Ее Величество и принц Филипп изолировались в Виндзорском дворце. По информации британской прессы, королева не появится на публике до осени 2020 года.
В честь 99-летия принца Филиппа на официальной странице в Instagram королевской семьи появился новый снимок королевы с супругом. Монархи запечатлели памятный момент, позируя на фоне Виндзорского дворца.
"Эта новая фотография герцога Эдинбургского и королевы была сделана на прошлой неделе в Виндзорском замке в честь 99-летия Его Королевского Высочества", – сказано под опубликованным фото.
Герцоги Кембриджские уже опубликовали праздничное сообщение в Instagram. Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Филиппа с днем рождения и показали архивные фото с ним.
"Поздравляем герцога Эдинбургского с 99-летием!", – написали герцоги.
В сюжете смотрите подробно об истории любви Елизаветы II и принца Филиппа:
Напомним, что на сына Елизаветы II и принца Филиппа подают в суд из-за долгов.
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