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В честь годовщины: Снежана Бабкина поделилась архивным снимком возле ЗАГСа

Звезды отмечают 11 лет супружеской жизни

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:00

Одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса сегодня, 27 марта, отмечает годовщину свадьбы. Снежана и Сергей Бабкины узаконили свои отношения 11 лет назад – в 2009 году. Влюбленные сначала обвенчались в 2008 году, а только потом расписались. На данный момент они воспитывают троих детей, один из которых – Артур – недавно попал в реанимацию.

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На своей странице в Instagram Снежана опубликовала архивный снимок, который был сделан у входа в ЗАГС. Снежана и Сергей одеты совсем не официально – без белого платья и смокинга. Супруга Бабкина в шуточной форме поздравила супруга с годовщиной и вспомнила забавный случай, когда Сергей проспал и опоздал в ЗАГС.

Снежана и Сергей Бабкины возле ЗАГСа
Снежана и Сергей Бабкины возле ЗАГСа
Фото: instagram.com/snezhana_babkina

"27 марта 2009 год – День Измененка. Моя фамилия никогда не будет прежней, появился новый штамп в моем паспорте с упоминанием какого-то мужика. Мое платье не белое и свадебное, этот самый мужик проспал и опоздал на столь грандиозное событие. Эту историю я описывала в посте в прошлом году. Ладно... Я – Бабкина. Поживем – Увидим... Спасибо тебе за столько нескучных лет, проведенных с тобой 27 часов в сутки. Поздравляю нас с нашей официальной и законной датой! Горжусь, что я Бабкина. И жду от тебя праздничный кофе. P.S. Для новеньких – венчались мы задолго до..", – написала Снежана.

Старшего сына Бабкиных перевели на стационар. Детали в видео:

Отметим, это уже не первый случай, когда Артур очутился в больнице. Месяц назад он сломал руку.

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