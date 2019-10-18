В честь группы MOZGI назвали звезду

Звезда появилась в Украинском астрономическом каталоге

Группа MOZGI Фото: MOZGI Entertainment

Название украинской группы MOZGI, которая была номинирована на престижную немецкую премию, увековечили. Теперь в космосе появилась звезда с названием MOZGI.

Потап прокомментировал новую украиноязычную песню группы MOZGI. Детали в видео:

Интересно, что новая звезда MOZGI появилась в Украинском астрономическом каталоге в день выхода пятого юбилейного альбома группы. Middle Finger – многоязычный edm-альбом, в который вошло 9 треков и 7 скитов.

Этой радостной новостью группа поделилась на своем официальном сайте, опубликовав фото сертификата.

Сертификат о регистрации звезды в небе Фото: MOZGI Entertainment

Напомним, что украинский музыкант и продюсер Потап в течение 15 лет состоял в браке с Ириной Горовой. Даже после развода пара сохранила дружеские отношения. Экс-супруги вместе создали и руководят продюсерским центром MOZGI Entertainment. Потап отвечает за творческую составляющую, Ирина – за финансовую.

В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" Потап признался, что между ним и Ириной бывают конфликты, однако в любом случае они приходят к общему решению. По словам Алексея Потапенко, руководителем компании считает именно Ирину Горовую.

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