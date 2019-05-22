В честь первенца Меган Маркл и принца Гарри назвали особый вид цветов

Для Арчи Харрисон несколько месяцев выращивали клематис

Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи Фото: Getty Images

После появления на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри их сын Арчи стал самым обсуждаемым в мире. Теперь внимание пристально приковано не только к звездной маме, но и к самому ребенку.

В Букингемском дворце показали свидетельство о рождении сына Принца Гарри и Меган Маркл

В королевской семье существует множество традиций и правил, которые экс-актрисе удалось видоизменить. Но есть один приятный момент – ежегодно в Лондоне проходи выставка цветов Сhеlsеа Flоwer Shоw, во время которой презентуют новые виды растений и посвящают одному из членов королевской семьи, сообщает Express.

В этом году выбор очевиден - особый сорт хризантем лимонного цвета, который выращивался несколько месяцев, посвящен новорожденному сыну Арчи Харрисону. Такой особый вид цветка символизирует радость.

Отметим, что у каждого из королевской четы есть свой цветок. Например, у Меган Маркл – особый сорт фиолетового клематиса, у Елизаветы II – серебристо-розовые розы, а принца Георга – нарциссы.

Напомним, герцоги Сассекские показали малыша спустя несколько дней после родов и обнародовали его имя – Арчи Гаррисон Маунтбэттен-Виндзор. Более того, принц Гарри признался, что он уже "не может представить свою жизнь" без сына Арчи, но признал, что ребенок не давал ему уснуть ночью.

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