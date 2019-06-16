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В День отца Меган Маркл и принц Гарри опубликовали первое фото Арчи Харрисона

Снимок появился на странице герцогов Сассекских в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи
Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи
Фото: Getty Images

В честь Дня отца, который в этом году отмечается 16 июня, Меган Маркл и принц Гарри поделились с миром новой фотографией своего первенца.

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На снимке, опубликованном в Instagram герцога и герцогини Сассекских маленький Арчи Харрисон запечатлен на руках у своего папы. Королевский наследник держит своего папу за палец крохотными ручками. 

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Отметим, что для принца Гарри это первый День отца, который он празднует в качестве родителя. "С Днем отца! И желаем особенного первого праздника герцогу Сассекскому", — говорится в подписи к фото.

Напомним, что полное имя ребенка Меган и Гарри - Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Ранее мы писали, что в честь Арчи назвали особый вид цветов, который выращивали специально для первенца герцогов Сассекских.

Накануне сам принц Гарри признался, что он уже "не может представить свою жизнь" без сына Арчи, но добавил, что ребенок не дает ему уснуть по ночам.

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