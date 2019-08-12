В ДНК Оззи Осборна обнаружили мутацию

Мутация помогла музыканту пережить увлечение алкоголем

Оззи Осборн Фото: Getty Images

В ДНК известного рок-исполнителя, солиста Black Sabbath Оззи Осборна, которому ранее пришлось отменить выступление из-за тяжелой болезни, ученые обнаружили генетическую мутацию.

Какие существуют животные-мутанты, смотрите в видео:

По информации западного издания The New York Post, именно мутация помогла музыканту справиться с зависимостью от алкоголя и наркотиков.

"Оззи действительно является генетическим мутантом", – написал профессор медицинского колледла штата Индиана Билл Салливан в своей книге.

Согласно выводам ученого, мутация делает организм Осборна устойчивым и невосприимчивым к любым стимулирующим веществам.

Отметим, что музыканта пригласили для исследования еще в 2010-м году. Ученые считают, что Оззи дожил до 70-летия неслучайно, ведь за его плечами бурная жизнь – чрезмерное употребление наркотиков и алкоголя.

Напомним, что в феврале этого года 70-летний музыкант Оззи Осборн был госпитализирован.

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