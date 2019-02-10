В ДТП погиб британский рэпер Cadet
Рэпер скончался на месте происшествия после столкновения его такси и фургона в деревне Бетли
Британский рэпер Cadet (настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон) погиб в субботу утром, 9 февраля, в автокатастрофе по дороге на концерт в Кильском университете в Стаффордшире.
Об этом сообщает CNN.
"В автокатастрофе в районе Уэст-Мидлендс в Англии погиб британский рэпер Cadet", – говорится в сообщении.
Авария произошла по дороге на концерт исполнителя в Кильском университете в Стаффордшире.
Рэпер скончался на месте происшествия после столкновения его такси и фургона в деревне Бетли.
Ведется расследование.
Союз студентов Кильского университета заявил, что "глубоко опечален, узнав о трагической смерти Cadet", выразив соболезнования его близким.
Последний сингл Cadet под названием Advice был выпущен в октябре 2018 года. Рэпер должен был был выступить на фестивале Wireless в Лондоне в июле этого года.
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