В ДТП погиб британский рэпер Cadet

Рэпер скончался на месте происшествия после столкновения его такси и фургона в деревне Бетли

Фото: ladbible.com

Британский рэпер Cadet (настоящее имя Блейн Кэмерон Джонсон) погиб в субботу утром, 9 февраля, в автокатастрофе по дороге на концерт в Кильском университете в Стаффордшире.

Об этом сообщает CNN.

"В автокатастрофе в районе Уэст-Мидлендс в Англии погиб британский рэпер Cadet", – говорится в сообщении.

Авария произошла по дороге на концерт исполнителя в Кильском университете в Стаффордшире.

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Рэпер скончался на месте происшествия после столкновения его такси и фургона в деревне Бетли.

Ведется расследование.

Союз студентов Кильского университета заявил, что "глубоко опечален, узнав о трагической смерти Cadet", выразив соболезнования его близким.

Последний сингл Cadet под названием Advice был выпущен в октябре 2018 года. Рэпер должен был был выступить на фестивале Wireless в Лондоне в июле этого года.

Отметим, что летом в США был застрелен рэпер Джимми Уопо. Нападение на него неизвестные совершили в Питтсбурге.

Также смерть известного российского рэпера Децла продолжает обрастать подробностями и комментариями. По сообщениям телеграм-канала Mash, один из гостей вечеринке в Ижевске рассказал о последних минутах жизни исполнителя.

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