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В дуэте с Сергеем Бабкиным: Елена Кравец презентовала свой первый сингл

Сегодня, 16:30

Украинские артисты презентовали совместную песню "Спалах"

Украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с актрисой "Студии "Квартал-95" Еленой Кравец представили первый в жизни обоих артистов творческий эксперимент под названием "Спалах".

Идея создать такую коллаборацию возникла у артиста во время написания песни. Сергей решил привнести в нее женский взгляд и предложил Елене написать свою часть трека. Актриса стала автором речитатива. Таким образом в соавторстве артисты создали "Спалах", рассказав каждый о своем первом "спалахе" чувств между двумя людьми.

Украинские артисты Сергей Бабкин и Елена Кравец
Украинские артисты Сергей Бабкин и Елена Кравец
Фото: пресс-служба

""Спалах" – это моя личная история любви, мое понимание того, как она зарождается. Это вспышка, которая происходит один раз в жизни. А Лена привнесла женский взгляд в мою мужскую историю. И мой поддержала. Во всей ее прозе есть некое согласие, собственное понимание того, о чем я говорю. Я знал, что Лена знакома с моим творчеством, посылом, он ей близок. Поэтому у меня родилась идея предложить ей такой творческий эксперимент. Я очень хочу поделится им со слушателями", – делится Сергей.

Елена Кравец призналась, что для нее совместная работа с Бабкиным – подарок судьбы и вызов.

"Даже во сне я не могла представить, что когда-нибудь мне выпадет такой шанс, такая удача – поработать над созданием песни вместе с человеком, чье творчество и чей талант я ценю много лет. Спасибо тебе, мироздание, я счастлива! Для меня "спалах" – это вспышка, озарение, искра, точка отсчёта, начало сотворения всего, чего не существовало до этого момента...Что-то очень важное, мистическое и божественное одновременно", – рассказала Лена.

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Напомним, что недавно неожиданным дуэтом поклонников порадовали Артем Пивоваров и Michelle Andrade.

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