Во Дворце "Украина" резко высказались о концерте Таисии Повалий

Певица анонсировала сольный концерт на 10 декабря

Таисия Повалий Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Скандальная украинская певица Таисиия Повалий недавно анонсировала свой концерт в Киеве, который должен состояться 10 декабря. В свою очередь, директор Дворца "Украина" Роман Недзельский назвал выступление певицы провокацией и не подтвердил информацию о грядущем концерте.

Лайма Вайкуле рассказала о своем первом концерте в Одессе. Все подробности в видео:

Как сообщает "Укринформ", между певицей Таисией Повалий и дирекцией Дворца "Украина" пока нет никаких договоренностей, несмотря на то, что артистка уже анонсировала юбилейный концерт на своей странице в Instagram.

23 Июл 2019 в 2:09 PDT INSTAGRAM (@tpovaliyofficial)

"Визуальная реклама и реализация билетов на билетном ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца "Украина", цель которой – дискредитация и втягивания в ситуацию, которая наносит вред имиджу НДИ "Украина" и его коллективу. Такая реклама является контрафактной. С таким же успехом можно увидеть рекламу Мадонны или Леди Гаги. Менеджменту Таисии Повалий, прежде чем заявлять о концерте, стоит дать обществу ответ на вопросы, которые возмутили граждан", – резко заявил Недзельский.

Но, несмотря на такие заявления директора, в интернете уже стартовала продажа билетов на концерт Таисии Повалий. Цена варьируется от 390 до 2990 гривен.

Ранее мы также писали, что Таисия Повалий получила именную звезду на Площади лауреатов в Витебске.

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