В эфире "Голос. Діти 5" Джамала рассказала, как создавала песню "Крила"

Тренер вокального шоу призналась, что написала композицию за 15 минут

"Голос. Діти 5": Джамала Фото: Канал "1+1"

Украинская певица Джамала, которая недавно сделала неожиданное признание, в эфире четвертого выпуска шоу Голос. Діти 5 поделилась со зрителями историей написания своего хита Крила.

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В финальном выпуске слепых прослушиваний Голос. Діти 5, который прошел в воскресенье, 16 июня, участница из города Хмельницкий Екатерина Левкина исполнила песню Джамалы, чем очень порадовала звездных тренеров проекта. И хотя 12-летней вокалистке не удалось попасть в шоу, она запомнилась зрителям своим звонким и сильным голосом.

После выступления Кати Джамала поблагодарила девочку за ее пение, а также поделилась воспоминаниями о создании своего хита. "Я помню тот момент, когда проснулась, села за пианино, я уже тогда ждала ребенка, села и написала эту песню за 15 минут", – призналась певица.

Джамала добавила, что на ее первенца композиция Крила действует как колыбельная. "Для моего Эмира эта песня как успокаивающее, как колыбельная. И как только я включаю ее, Эмир сразу реагирует, и это чудо", – поделилась звездная мама.

Голос. Дети – 5 сезон 4 эфир – Екатерина Левкина – Крила:

Напомним, что ранее Дзидзьо поделился трогательной историей на Голос. Діти 5.

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