В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Европейский вещательный союз официально прокомментировал ситуацию

MARUV Фото: Facebook/MARUV

НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) и MARUV не удалось подписать договор, согласно которому певица должна была отказаться от гастролей в России и придерживаться еще нескольких пунктов, которые она назвала "кабальными". И если гастроли в РФ девушка готова была отменить, то остальные условия договора с НОТУ ее категорически не устраивали. Певица отметила, что на нее "оказывали давление", а также заявила, что она "артист, а не бита на политической арене".

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", Европейский вещательный союз (EBU), прокомментировали ситуацию, которая сложилась в результате Нацотбора и победившей в нем певицы MARUV.

MARUV Фото: Facebook/MARUV

На сайте EBU отмечают: "Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. В настоящее время НОТУ ведет переговоры, чтобы объявить нового представителя для конкурса этого года, и как только все подтвердится, информация будет объявлена на официальных каналах "Евровидения".

Напомним, глава НОТУ Зураб Аласания ооъявил, что вещатель начнет переговоры с другим кандидатом.

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