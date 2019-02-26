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В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Европейский вещательный союз официально прокомментировал ситуацию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
MARUV
MARUV
Фото: Facebook/MARUV

НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) и MARUV не удалось подписать договор, согласно которому певица должна была отказаться от гастролей в России и придерживаться еще нескольких пунктов, которые она назвала "кабальными". И если гастроли в РФ девушка готова была отменить, то остальные условия договора с НОТУ ее категорически не устраивали. Певица отметила, что на нее "оказывали давление", а также заявила, что она "артист, а не бита на политической арене".

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение", Европейский вещательный союз (EBU), прокомментировали ситуацию, которая сложилась в результате Нацотбора и победившей в нем певицы MARUV.

MARUV
MARUV
Фото: Facebook/MARUV

На сайте EBU отмечают: "Каждый вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. В настоящее время НОТУ ведет переговоры, чтобы объявить нового представителя для конкурса этого года, и как только все подтвердится, информация будет объявлена на официальных каналах "Евровидения".

Напомним, глава НОТУ Зураб Аласания ооъявил, что вещатель начнет переговоры с другим кандидатом.

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Евровидение 2019 MARUV
Источник: Сегодня
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