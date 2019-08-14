В финал детского Евровидения 2019 прошла дочь Евгения Кошевого: видео песни

11-летняя Варвара представила конкурсную композицию

Варвара Кошевая Фото: instagram.com/eurovision.ua

В польском городе Гливице 24 ноября 2019 года пройдет один из самых масштабных песенных конкурсов – 17-е детское Евровидение 2019. Но, перед тем, как юный представитель отправится за границу, у нас состоится Национальный отбор. За право представлять Украину на конкурсе поборются 10 вокалистов, а именно – дочь известного украинского шоумена Евгения Кошевого – 11-летняя Варвара.

На официальном YouTube-канале песенного конкурса опубликовано видео конкурсной песни Варвары под названием "Диво в розмаїтті", с которой девочка поборется за право представлять Украину на детском Евровидении 2019 в Польше.

Смотрите видео песни в исполнении Варвары Кошевой:

"Всю мою жизнь меня окружают очень творческие люди, потому что я родилась в творческой семье. Моя мама – артист балета, а папа – актер. Я хочу принять участие в детском Евровидении, потому что этот конкурс может исполнить две мои самые заветные мечты: стать известной певицей и прославить Украину на весь мир", – говорит дочка Кошевого в видеовизитке.

Отметим, что представителя Украины на конкурсе будут выбирать певица и член правления Общественного вещания Александра Кольцова, исполнительница Alyosha, певец и композитор Adam, певица и композитор TanyaSha.

Ранее мы писали о всех подробностях детского Евровидения 2019, которое состоится 24 ноября этого года в Польше.

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