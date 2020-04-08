Forbes назвал самую молодую девушку-миллиардера в мире

Кайли Дженнер снова возглавила престижный рейтинг

22-летняя американская модель Кайли Дженнер, которая в феврале потратила 100 тысяч долларов на празднование дня рождения дочери, снова возглавила престижный мировой рейтинг. Согласно данным Forbes, Insta-селебрити является самой молодой миллиардершей в мире. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Согласно изданию, в ноябре 2019 года Дженнер продала 51% акций именного бренда Kylie Cosmetics компании Coty за 600 миллионов долларов. Таким образом модель увеличила свое состояние. Также у Дженнер 169 миллионов подписчиков в Instagram, что позволяет ей зарабатывать на рекламе.

На втором и третьем месте оказались сестры Александра и Катарина Андерсен, владеющие акциями (по 42% каждая) норвежской инвестиционной компании Ferd. Финансовый холдинг основал их отец.

Смотрите, как отпраздновала свой день рождения Кайли Дженнер:

Напомним, что в начале октября Кайли Дженнер рассталась со своим возлюбленным и отцом своего ребенка Трэвисом Скоттом. Поклонники Кайли были уверены, что рэпер изменял Дженнер с другой Insta-селебрити.

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