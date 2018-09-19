"В голове все перевернулось": Дима Билан попал в серьезное ДТП

Певец рассказал подробности аварии

Дима Билан. Фото: instagram.com/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан попал в ДТП. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram:

"Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни ... салон заполнился резким дымом , подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось ... шок сейчас догоняет , сами понимаете выброс адреналина и кортизола ... фууух руки потряхивает ... все обошлось! И у всех обошлось!!! Я виноват в аварии, отвлекся (( !!! Вызвал сам дпс по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций ,кривотолков и слухов ! Люди, будьте внимательнее за рулём!!!!!!!!!!!!!! Очень не смешно было.... Очень не смешно было..." (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Ред.), – написал певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 18 Сен 2018 в 2:18 PDT

"Дима, сочувствую Вам очень! Слава Богу все живы. Не переживайте, все наладится", "Молодец! Мужчина", "Все сделал правильно!", "Да плевать на машину, главное, чтоб ты в порядке был!!! Внимательней нужно быть!!!, "Дмитрий берегите себя!) и окружающих), "Славу богу все обошлось.. Берегите себя", – написали подписчики Димы.

Напомним, известный украинский музыкант попал в ДТП.

Ранее Джордж Клуни стал участников ДТП в Италии.