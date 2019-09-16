В Instagram Анастасии Заворотнюк скрыли все комментарии

Пользователи больше не могут оставлять комментарии под публикациями Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Популярная 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком. О неутешительном диагнозе, последней стадии рака мозга, сообщают росСМИ.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В результате этого медики обнаружили серьезные осложнения – у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Актриса по-прежнему в коме.

Подробности болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

А пока Анастасия в тяжелом состоянии пребывает в реанимации, стало известно, что из Instagram звезды скрыли все комментарии. Более того, на данный момент отсутствует возможность оставлять новые комментарии. Пользователи сети предполагают, что такое решение было принято в связи с тем, что многие оставляют негативные сообщения в адрес Анастасии Заворотнюк.

К слову, подписчики дочери актрисы Анны рекомендуют ей сделать то же самое: "Аня, отключите комментарии, столько беспардонных людей. Зачем вам читать весь этот бред?", – пишут они.

Отметим, рядом с актрисой сейчас находятся ее муж Петр Чернышов и мать.

Ранее мы также писали, что российский певец Николай Басков поддержал Анастасию Заворотнюк. Артист опубликовал архивное видео с "Моей прекрасной няней".

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