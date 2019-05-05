В Израиле отменили старт "Евровидения-2019": что случилось

Концерт в Модиине должен был открыть неделю песенного конкурса

В Израиле отменили старт “Евровидения-2019” Фото: instagram.com/Eurovision

В Израиле отменили мероприятия "Евровидения-2019", первый полуфинал которого состоится 14 мая в Тель-Авиве. В субботу, 4 мая, в израильском городе Модиин из-за обстрелов не состоялся первый концерт международного конкурса, который должен был дать старт неделе "Евровидения", сообщают европейские СМИ.

При этом, репетиции конкурса в Тель-Авиве проходят согласно графику. В город приезжают артисты, которых постоянно информируют о ситуации в стране и близлежащих опасных зонах.

Вчера стало известно, что из сектора Газа по Израилю совершен мощный ракетный удар. Террористы выпустили свыше 200 ракет, а ВВС Израиля нанесли ответный выстрел, ликвидировав диверсионный тоннель боевиков.

Конкурс "Евровидение-2019" должен пройти в городе Тель-Авив с 14 по 18 мая. Специальным гостем гранд-финала станет американская поп-дива Мадонна.

Ранее появились новые ставки букмекеров, любимчиком которых стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

Напомним, что Украина не будет принимать участие в "Евровидении-2019":

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